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    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demir attı

    ABD donanmasına ait savaş gemisi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Sarayburnu Limanı'na demir attı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 22:07
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    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demir attı

    ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 19.15 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİR ATTI

    189 metre boyunda ve 18 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti. Gemi Sarayburnu Limanı'na demir attı.

    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demir attı VİDEO

    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı na demir attı #1

    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı na demir attı #2

    ABD donanmasına ait savaş gemisi, Sarayburnu Limanı na demir attı #3

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