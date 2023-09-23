ABD'de timsah dehşeti! Ağzında cesetle dolaştı ABD’nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötenazi uygulandı.

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İHA

ABD'de bir timsah dehşet saçtı..

Florida eyaletine bağlı Pinellas County’deki bir timsahın su kanalında ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü.

Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkardıkları timsaha ötenazi uyguladı. Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı.

Timsahın ağzındaki cesede otopsi

Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

"Silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler"

Timsahı iş görüşmesine gittiği sırada gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı.

Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)