ABD'den İBB'ye 5 milyon dolar hibe

İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri trafik.

Uzun süreli resmi tatillerde bir nebze nefes alan İstanbullular, özellikle iş günlerinde sabah ve akşam saatlerinde yıllardır aynı çileye maruz kalıyor.

Uzun yıllardır çözülemeyen trafik sorunu adeta kangrene dönmüş durumda.

Bu kapsamda problemin ortadan kalkması için yeni projeler geliştirilmesi gerekiyor.

İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi de İstanbul'da trafik sorununun çözülmesi için ileri sürülen projelerden biri.

5 MİLYON DOLARLIK HİBE

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

Söz konusu hibe İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılacak.

5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imza törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield fiziki, anlaşmanın diğer tarafları ise sanal yolla katıldı.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

Anlaşmayı duyuran İmamoğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "İstanbul’a hayırlı olsun. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bugün; ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, yazılım şirketi SAS Türkiye ve İBB arasında “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"ne 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.