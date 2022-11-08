Petrol
96.53
-1.42%
Euro
18.7372
1.09%
Dolar
18.593
0.63%
Altın
1.023
2.86%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
356.945
-8.35%
BTXN Coin
8.88
-12.68%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı

    Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.
    • 08.11.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

    Limana yanaşacak

    İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz deki çalışmalarını tamamladı #1


    Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı
    3. Sayfa

    Üsküdar'da aşırı hızlı taksi şoförü park halindeki araçlara çarptı

    İsveç ve Finlandiya'ya: Adımlar yetersiz
    Gündem

    İsveç ve Finlandiya'ya: Adımlar yetersiz

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir