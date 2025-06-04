Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Şam'a uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den, Şam'a uçak seferleri düzenleneceğini duyurdu.
16 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, "17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak" ifadelerini kullandı.
HAFTADA 4 GÜN KARŞILIKLI SEFERLER YAPILACAK
Seferlere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacağını aktardı.
Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor.
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