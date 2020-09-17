Abullah Öcalan'a yakın isimlerden terörist Ali Haydar Kaytan kimdir, nereli? Ali Haydar Kaytan nasıl öldü?

Terör örgütü PKK'nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan öldürüldü. Peki, Ali Haydar Kaytan kimdir? Ali Haydar Kaytan'ın PKK'daki yeri nedir? Abdullah Öcalan ile yakınlığı nedir?

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a en yakın isimlerden biri olan Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü? Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesi, PKK tarafından gizlendi mi?

Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, PKK'da intihar bombacılarını eğiten ve motivasyon konuşmalarını yapan, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Peki, Ali Haydar Kaytan kimdir? Ali Haydar Kaytan ne zaman öldürüldü? İşte cevabı...

ALİ HAYDAR KAYTAN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Sözde PKK komutanının Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtında öldürüldüğü belirtiliyor

Ali Haydar Kaytan, bir süredir kayıplara karışmıştı. Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı gibi görüntü de vermemesi dikkat çekiyordu.

Bölgedeki yerel kaynaklar, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldürüldüğü belirtildi.

PKK, ALİ HAYDAR KAYTAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNİ GİZLİYOR MU?

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

ALİ HAYDAR KAYTAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olan örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

"ÖRGÜT TARAFINDAN GİZLENDİ"

Ağar, "Sahadan aldığım bilgiye göre; en önemli 7 terörist başından biri olan Ali Haydar Kaytan'ı, SİHA'nın geçen sonbaharda vurduğu; ancak örgüt tarafından gizlendiği ifade ediliyor" açıklamasında bulundu. Ağar, "Biz Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı yani medyatik olanları biliyoruz; ama Ali Haydar Kaytan da en az onlar kadar, hatta ideolojik ve siyasi yönüyle onlardan daha önemli bir terörist başı" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat...Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.

Halihazırda PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görülüyor.

PKK/KCK'nın İdeolojik alan Sorumlusu.

Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.

Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumluydu.

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.

Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.

Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.