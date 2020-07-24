Acarkent davasında karar çıktı

16 yıldır süren Acarkent ve Beykoz Konakları davasında yıkım kararı, imar barışı örnek gösterilerek bozuldu. Karar, villa fiyatlarını yükseltti.

Acarkent ve Beykoz Konakları hakkında Orman Genel Müdürlüğü bölgede yapılan evlerin tapu iptali ve yıkılmasını için açılan davada sonuç çıktı.

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Seher Gülnur Sarıkaya, aynı zamanda nöbetçi olarak görev yaptığı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde yıllardır görüşülen iki davayı karara bağladı.

Acarkent ve Beykoz Konakları hakkında açılan davalarda Orman Genel Müdürlüğü “137 bin 531 metrekare olan ‘ormanda hiçbir ifraz yapmamak, yatay alanın yüzde 6’sından fazla yer işgal etmemek şartı ile izin vermişti. Ancak Alanda 117 A tipi villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile sosyal tesisler yapıldı. İnşaat ilerlerken yapılan incelemede orman alanının tamamı üzerine kat irtifakı kurulduğu ve bunların kat mülkiyetine dönüştürüldüğü saptandı. Bunun üzerine Orman Genel Müdür Müdürlüğü “Tapu iptali” davası açtı.

Genel Müdürlük, açtığı davada hem tapu iptalini, hem de orman arazisi üzerine kurulan binaların yıkılmasını talep etti.

MAHKEME İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERDİ

Aynı gerekçelerle Beykoz Konakları hakkında da Orman Genel Müdürlüğü dava açtı. İki ayrı mahkemede görülen davalarda, mahkeme davanın reddine karar vermişti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, Orman Genel Müdürlüğü’nü haklı buldu ve “Bozma” kararı verdi.

Bozma kararını yeniden görüşen Mahkeme, Beykoz Konakları’nda ve Acarkent’de yaşayanların imar barışından yararlandıklarına dair belgeyi de dikkate alarak kararını verdi.

Mahkeme, Beykoz Konakları ve Acarkent’de orman arazisinin yüzde 6’sından daha fazlasına yapı yapılmasına dair yapılan itirazın reddine karar verdi.

GEREKÇE

Beykoz Konakları ve Acarkent konutlarında oturanların yakından takip ettiği ve lehlerine sonuçlanan kararın gerekçesinde “imar affına” atıfta bulunuldu. İ

şte, kararın gerekçesi: “Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, verdiği kararın gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: “Yargılama devam ederken 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı yasanın 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Madde gereği ‘Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31 aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi, bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt belgesi verilebilir”

Beykoz Konakları ve Acarkent hakkında verilen karara ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü temyiz başvurusunda bulunmazsa karar kesinleşecek. Karar temyiz edilirse, dosya yeniden Yargıtay’a gönderilecek.

ÜNLÜLERİ SEVİNDİREN KARAR

Verilen karar sonrasında en çok sevinen Acarkent ve Beykoz Konakları'nda oturan ünlü isimler oldu. Ünlüler evlerini artık istedikleri kişiye satabilecekler. Verilen karar sonucu mülklerin de değeri arttı.