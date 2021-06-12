Acı biber yeme turnuvalarının değişmez ismi hayatını kaybetti

Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinde acı biber yeme turnuvalarının değişmez ismi Pala lakaplı Cemal Aydoğan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan olan Cemal Aydoğan (56), Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde seracılık ile geçimini sağlıyordu.

Aydoğan, 10 yıldan beri Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasına esnaflık yapan arkadaşı Hüseyin Özdilek (56) ile yaptıkları şovlarla hafızalara kazınmıştı.

ÇALIŞIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Cemal Aydoğan, ürettiği sebzeleri Kumluca Toptancı Hali’ne götürürken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pala lakaplı Cemal Aydoğan’ın yarışmalara birlikte katıldığı arkadaşı Hüseyin Özdilek, çok üzgün olduğunu, bir gün önce akşam birlikte sohbet edip çay içtiklerini söyledi. Cemal Aydoğan’ın ölüm haberi ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı.



