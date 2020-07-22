Acun Ilıcalı Şeyma'nın eniştesine takımında görev verecek

Fortuna Sittard takımını satın alan Acun Ilıcalı, sportif direktörlük için eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesine görev verecek.

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını satın alan Acun Ilıcalı, takımının sportif direktörlük için tercihini yaptı.

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın sportif direktörlüğüne Merthan Açıl'ı getirmesi bekleniyor.

Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek. Merthan Açıl aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.

ERZURUMSPOR'LA SÜPER LİG SEVİNCİ

İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl, Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.