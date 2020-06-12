Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı bağımsızdır

Metin Topuz kararına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türk yargısının emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanlığı, ABD makamlarından Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamalarının son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücü olduğu belirtildi.

"HİÇBİR ÜLKE, TÜRK MAHKEMELERİNE TELKİNDE BULUNAMAZ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı açıklama için "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"HAKAN ATİLLA YARGILAMASINA BAKMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

"ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamaları son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücüdür. ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz.

Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, verdiği kararlarla herhangi bir ülkeyi ikna etmek durumunda değildir. Mahkeme, delilleri tartışmış ve bir karar vermiştir. Bu kararın kesinleşmesi süreci de yine bağımsız yargının hukuki işleyişi içinde yerini bulacaktır. Kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerinden kişileri suçlu ya da suçsuz ilan etmek, ancak hukukun evrensel prensiplerini içselleştirememiş bir yaklaşımın ürünü olabilir.

"BÜYÜK BİR ÇELİŞKİDİR, KABUL EDİLEMEZ"

ABD Büyükelçiliği'nin başından sonuna izleyerek tanık olduğu üzere duruşmalar Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin temin ettiği usuli haklar zemininde ilerlemiştir. Bu durum karşısında yapılan açıklama hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olmadığı gibi, gerçekle de bağdaşmamaktadır.

Ülkelerinde halihazırda süren protesto eylemlerinde dahi aldıkları tedbirler ortada iken, 15 Temmuz'da bombalarla, tanklarla ülkemize, milletimize ve millet iradesine hayasızca bir akın gerçekleştiren bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz haklı ve hukuki mücadeleyi değersizleştirmeye yönelik açıklamalar, büyük bir çelişkidir, kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, ABD yetkili makamlarını uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar doğrultusunda suçluların iadesi hukukuna uymaya bir kez daha davet ediyor, terörle mücadelede iş birliğine olan inancımızı teyit edeceklerini umuyoruz."







