Adana güneşinin altında tost pişti

Basra sıcakları Türkiye’yi vurdu…
Her yıl bu durumu yaşayan Adanalılar, bu sene kavruldukça kavruldu.
Termometreler 50 dereceleri zorladı, hissedilen sıcaklık 60 dereceye ulaştı.
Adana tostu hazırladı
Sacını, yağını, ekmeğini yanına alan tostçu Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, güneş altında sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırladı.
Güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt, daha sonra bu tostu afiyetle yedi.
"Herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık"
Adana’da ilk defa bu sıcakta Adana tostu hazırladığını dile getiren Mahmut Kurt, “Çok gurur duyuyorum, tost da oldukça lezzetli hale geldi. Bütün herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık.” dedi.
"Sonuçtan memnunuz"
Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için tost pişirdik. Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik. Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik. Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20’lik sonucu da karşılardık.