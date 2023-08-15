Adana güneşinin altında tost pişti Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan sac tavada sucuk ve yumurta pişirildi, Adana tostu hazırlandı.

DHA

Basra sıcakları Türkiye’yi vurdu…

Her yıl bu durumu yaşayan Adanalılar, bu sene kavruldukça kavruldu.

Termometreler 50 dereceleri zorladı, hissedilen sıcaklık 60 dereceye ulaştı.

Adana tostu hazırladı

Sacını, yağını, ekmeğini yanına alan tostçu Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, güneş altında sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırladı.

Güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt, daha sonra bu tostu afiyetle yedi.

"Herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık"

Adana’da ilk defa bu sıcakta Adana tostu hazırladığını dile getiren Mahmut Kurt, “Çok gurur duyuyorum, tost da oldukça lezzetli hale geldi. Bütün herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık.” dedi.

"Sonuçtan memnunuz"

Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi: