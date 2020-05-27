İthal karpuzun vergisi yükseltildi

Türkiye’ye ithal gelen karpuzun vergisi ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartılırken, yükseltilen gümrük vergisi Adanalı üreticileri sevindirdi.

Son yıllarda ucuz İran karpuzunun piyasaya erken sürülmesi sebebiyle, Adana karpuzunun fiyatı düşüyor, karpuzlar ise bazen çiftçinin elinde kalıyordu.

Karpuz çiftçisi de İran karpuzuyla rekabat edemediği için üretimden vazgeçmeye başlamıştı.

Bunun ardından ise hükümet harekete geçerek, yeni bir düzenleme yaptı.,

TON BAŞINA VERGİ 4 KATINA ÇIKTI

İthal karpuzun vergisi ton başına 75 dolardan, 300 dolara çıkarıldı.

Bu karar ise Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adanalı karpuz üreticilerini sevindirdi.

"MUZ İTHALATI AZALDI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de ekim alanlarının arttığını söyleyerek, “İran’dan da Türkiye’ye turfanda karpuzlar girmekteydi. Biz de muz için alınan kararı emsal gösterdik. İthal muza yüzde 145,8 gümrük vergisi konulunca ülkemize muz girişi azaldı ve Akdeniz Bölgesi’nde ekim alanları arttı. Biz de mayısın ilk haftası Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığımız görüşmelerde, bunları raporla gönderdik. Bu raporun sonucunda ise 15 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile ithal gelecek karpuza ton başına 300 dolar gümrük vergisi kondu.” ifadelerini kullandı.

"SENEYE TÜRKİYE'YE KARPUZ GİRMEYECEK"

Bu karar sayesinde gelecek sene ülkedeki erkenci karpuz ekim alanlarının artacağını belirten Başkan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Verginin kilograma yansıma fiyatı 2 lira. Bu yıl bir kısım karpuz geldi ama seneye hiç karpuz girmeyecektir. Karpuz üreticisi memnun. Bakanlığımız böyle adımları sürekli atmalı. Muzda olduğu gibi emsal karar karpuzda da uygulandı. Cumhurbaşkanımız her defasında yerli ve milli vurgusu yapar. Çiftçimizin yetiştirdiği bir ürün varsa tabii ki yurt dışından gelmesin. Seneye sadece ocak ve şubat ayında belki karpuz gelebilir ama diğer dönemde Türkiye’de karpuz çıktığından dolayı ülkemize girişi olmayacaktır. Çiftçilerimiz de buna alternatif erkenci karpuz için büyük seraları yaygınlaştıracaklar. Burada hem çiftçi hem tüccar hem de vatandaşlarımız kazanacak.”

Karpuzda ithalatı bitirecek karar