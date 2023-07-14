Adana'da 1500 dolar karşılığında kaçak göçmenleri ülkeye sokan 3 kişi yakalandı
DHA

Adana'da kaçak göçmenleri dolandırdılar..

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Yüreğir'de bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Kişi başı 1500 dolar aldılar

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen ile yurda girişlerine yardım eden Yunus H., Muhammed H. ile Hasan Z.'yi yakaladı.

Şüphelilerin, kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 aldığı belirlendi.

3 kişi tutuklandı

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.