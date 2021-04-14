Adana’da hastanede kürtaj yaptıran kadın, 3 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda Rim El Ali, 3 yaşındaki oğlu Yusuf El Ali ve 14 yaşındaki Ayşe El Ali isimli çocuklarını yanına alarak hastaneye kürtaj olmaya geldi.

KÜRTAJ OLDU, ÇOCUKLARINI BIRAKIP KAÇTI

Rim El Ali kürtaj olurken, çocuklar da annelerini doğum servisinde beklemeye başladı. Anne, kürtaj olduktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle hasta odasından çıkıp bir daha geri dönmedi. Hasta bakıcılar, odada sadece çocuklar olduğunu görünce annelerini sorup doğum servisinde bir süre kadını aradı. Ancak anne bir türlü bulunamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Adana'da 2 çocuğunu hastane bırakıp kaçan anne 'unuttum' dedi VİDEO

<br />

ANNE 'UNUTTUM' DEDİ

Olay yerine gelen ekipler, iki çocuğu alıp anneyi aramaya başladı. Çocuklardan Ayşe El Ali, kendisini bırakan annelerine kızgınlığını basın mensuplarına saldırarak çıkardı. Polis, bir süre sonra anneyi buldu. Anne, ifadesinde çocukları bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra hastanede unuttuğunu öne sürdü. Polis çocukları anneye teslim etti.