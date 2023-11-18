Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada otomobil paramparça olurken araç içerisindeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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İHA

Adana'da 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olan otomobil içindeki 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada 3 kişi ölürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapanırken polislerin incelemelerinin ardından cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)