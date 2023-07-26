Adana'da araç kiralama kavgasında 1 kişi öldü

İHA
Adana'da saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde, Bayram Akbaş (25) ile S.A., B.Y. ve Ö.A. arasında araç kiralama meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgada kan aktı
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu.
Bir kişi öldü, kaçan üç kişi aranıyor
Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.