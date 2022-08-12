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    Adana'da bir kişi tabanca kabzasıyla öldüresiye darbedildi

    Adana'da sokak ortasında tabancanın kabzasıyla öldüresiye darbedilen şahıs ağır yaralandı.
    • 12.08.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 00:36
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    Adana'da bir kişi tabanca kabzasıyla öldüresiye darbedildi

    Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi ara sokaklarında, Ali E. (20) ile K.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak, Ali E.’yi korkuttu.

    Kabzayla başına vurarak darbetti

    Ardından K.Y., tabancanın kabzasıyla Ali E.’nin defalarca başına vurarak ağır yaralandı. Can havliyle bölgeden koşarak kaçan Ali E., Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

    Yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis olayı gerçekleştiren K.Y. yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana da bir kişi tabanca kabzasıyla öldüresiye darbedildi #1

    Adana da bir kişi tabanca kabzasıyla öldüresiye darbedildi #2

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