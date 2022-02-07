Adana’da çektiği belgeselle 11 ödül aldı

Semercilik yapan dedesinin hayat hikayesini belgesele dönüştüren genç, eşek bulamayıp yerine at çekti. ABD olmak üzere 6 ülkede 11 ödül birden alan genç adam, ödüllerine kavuşacağı günü bekliyor.

Adana’nın Pozantı ilçesinde Ahmet Hikmet Erişen (80), yıllarca semercilik yaptı.

Daha sonra da oğlu Abdurrahim Erişen’e (64) bu mesleği devretti.

Ancak son yıllarda semercilik mesleği, teknolojiye yenik düşünce yok olmaya yüz tuttu.

“EŞEK TERZİSİ”

Torun Seyfeddin Erişen ise hem dedesine bir hatıra bırakmak hem de yok olmaya yüz tutmuş Anadolu’daki meslekleri gün yüzüne çıkarmak için semercilik belgeseli çekmeye karar verdi.

Erişen, imkansızlıklar içinde belgesel çekmeye başladı.

Belgesele de “Eşek Terzisi” adını verdi.

SEMERLERİ ATIN ÜZERİNE KOYDU

Erişen, belgeseli çekmek için köye giderek burada babasının semer yapımını çekti.

Ancak Erişen, semerleri üzerine koyacak bir eşek bulamadı.

Köy köy gezen ve eşek bulalamayan Erişen, bunun üzerine yapılan semerleri atın üzerine koymak zorunda kaldı.

11 ÖDÜL ALDI

Belgeseli güçlükle tamamlayan Erişen, festivallerdeki yarışmalara katılmaya karar verdi.

Belgeselini başta ABD olmak üzere İtalya gibi 6 ülkeye gönderen Erişen, 6 ülkede 11 ödül birden aldı.

“BU KADAR BAŞARI ELDE EDECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Erişen, belgesel çekimi ve yakaladığı başarıyı ise şöyle anlattı:

“Köyün geleneksel mesleği son günlerini yaşarken kısa bir belgesel yapmak istedim. Belgesel yapımı gerçekten zormuş. Çekimleri kendi kameramla ve tek yaptım. Daha sonra çekimleri yaptığım kameramı satmak zorunda kaldım. Kamerayı sattıktan sonra bilgisayar lazımdı ama onun parasıyla film festivallerine başvurular yapmak zorunda kaldım. ‘Eşek Terzisi’ diyoruz ama köyde eşek yoktu. 3 at bulabildim ama sadece birini çekebildim, diğer ikisi dağa gitmişti, maalesef eşek bulamadık. Şu ana kadar 10 festivale katıldım ve 11 ödül aldım. Birçok ülkede festivallere katıldım Singapur, Hindistan, Amerika, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden ödüller aldım. Açıkçası bu kadar başarı elde edeceğimi düşünmemiştim. Ben sadece dedem için bir şey yapmak istedim, babamı da biraz gururlandırdıysam benim için yeterli.”

KARGO PARASI YÜZÜNDEN ÖDÜLLERİNE KAVUŞAMADI

“Belgesel çekimleri bittikten sonra kurgu yapmam lazımdı ama bilgisayar yoktu.” diyen Erişen, şöyle devam etti:

“Daha sonra Amerika’dan bir arkadaşım benim için kampanya başlattı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Bu kampanyadan benim adıma 2 bin dolar para toplayıp, bana bilgisayar aldı. Birçok ödül aldım ama maalesef yeni başlayan bir belgeselci için maddi anlamda bir getiri olmuyor. Kazandığım ödülleri de alamadım zaten, çünkü kargo parasını benim ödemem lazım. 90 dolar civarında kargo parası çıkıyor ve bu benim için yüksek bir miktar. Açıkçası ödüller orada kaldı, param olduğu zaman alacağım.”

ÖDÜLLERİ

Seyfedin Erişen’in aldığı ödüller şöyle:

“Amerika'da Kraliyet Kurt Film Ödülleri: (Royal Wolf Film Awards) En İyi Yönetmen Ödülü

Amerika'da Plaj Filmi Festivali (Beach Film Festival) En İyi Kısa Belgesel Ödülü

İtalya'da Vezüv Uluslararası Film Festivali (Vesuvius International Film Fest) En İyi Kısa Belgesel Ödülü

İngiltere'de Kült Filmler Uluslararası Film Festivali (Cult Movies International Film Festival) En İyi Kısa Belgesel Ödülü

İtalya'da Roma Film Ödülleri (Rome Movie Awards) En İyi Kısa Belgesel Ödülü

Hindistan'da Gona Film Ödülleri (Gona Film Awards) En İyi Kısa Belgesel Ödülü

Hindistan'da Kalküta Uluslararası Kült Film Festivali (Calcutta International Cult Film) En İyi Belgesel Ödülü

Hindistan'da Kraliyet Televizyon Topluluğu ve Sinema Filmi Ödülleri (Royal Society of Televison & Motion picture Awards) En İyi Belgesel Ödülü

Singapur'da Dünya Film Karnavalı (World Film) En İyi Belgesel Ödülü

Singapur'da Altın Makara Uluslararası Film Festivali (Golden Reel International Film Festivali) En İyi İlk Yapım Ödülü ve En İyi Kısa Belgesel Ödülü.”