Seyhan ilçesinde ayrılan çiftin kız tarafı, çeyizi almak için erkek tarafına gitti. İki aile arasında çıkan öfkeli tartışmada aileler birbirlerine tüfekle ateş ederken, 3 kişi de yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki öfkeli tartışma kanlı bitti.

İsmi öğrenilemeyen dini nikahlı çift bir süre önce ayrıldı. Akşam saatlerinde kız tarafı erkek tarafının evine çeyizini almaya geldi. Bu sırada iki aile arasında tartışma yaşandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GELDİ

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine, TEM, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi.

Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde bulunan tabancaya ve pompalı tüfeğe ait kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

AİLELER BİRBİRLERİNE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Aileler birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobilde de çok sayıda kurşun isabeti olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da çeyiz kavgasına tutuşan aileler tüfekle birbirine saldırdı VİDEO