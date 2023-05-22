Adana’da depremin en çok etkilediği mahallede 7 binaya yıkım kararı çıktı Depremde 5 binanın yıkıldığı ve en çok hasarın oluştuğu Güzelyalı Mahallesi’nde ağır hasarlı 7 bina için yıkım kararı çıktı. Binaların tehlike saçtığını düşünen mahalleli ise kararı doğru buluyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkiledi.

Adana şehir merkezindeki 11 bina yıkılırken, 418 can yitip gitti.

Depremden sonra yapılan incelemelerde onlarca binanın da ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi.

7 bina için yıkım kararı

Şehirde yıkımın en çok olduğu yer ise Güzelyalı Mahallesi oldu.

Aradan geçen 3,5 ayın ardından bu mahalledeki incelemesi ve itiraz süresi biten 7 bina için yıkım kararı verildi.

"Yakın zamanda binalar yıkılacak ve tehlike ortadan kalkacak"

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adana İl Müdürlüğünün yapmış olduğu incelemelerin bittiğini hatırlatarak, “Yıkım kararı müdürlük tarafından bize iletildi. Biz de bu kararları yıkılacak olan apartman kapılarına ve muhtarlığımıza astık. Yakın zamanda binalar yıkılacak ve tehlike ortadan kalkacak. Orta hasarlı binalarda ise itiraz süresi devam ediyor. Bu binalar ya güçlendirilecek ya da ağır hasarlıya çevrilip yıkılacak.” dedi.

Mahalleli memnun...

Mahalleli ise binaların yıkılmasının doğru bir karar olduğunu, tehlike saçtığını, bir an önce alınan kararın uygulanması gerektiğini söyledi.