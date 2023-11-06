Adana'da ev kirasını ödeyemeyen 8 çocuklu aile, dışarıda kaldı 8 çocuk sahibi Murat ve Oya Yüksel çifti, ev kirasını ödeyemedikleri için evden atılınca sokakta kaldı. Çaresiz aile, uzanacak yardım elini bekliyor.

İHA

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde oturan 8 çocuk sahibi Murat ve Oya Yüksel (34) çifti, iddiaya göre 3 ay önce ev kirasını ödeyemedikleri gerekçesiyle evden atıldı.

Başka eve taşınamadılar, çadırda kalıyorlar

Ekonomik durumlarının yetersizliğinden dolayı başka bir eve de taşınamayan aile, parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı. Aile, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı yakında kurdukları çadırda yaşıyor. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan ailenin çocukları ise okula gitmek istiyor.

"Okuluma gitmek istiyorum"

Çiftin 8 yaşındaki kızları Serpil, okula gitmek istediğini ancak çadırda kaldığı için okula gidemediğini söyleyerek, "Burada okula gidemiyorum. Bizi evden attılar. Burada yaşamakta zorlanıyoruz. Okula gitmek istiyorum, okul çantam olmasını istiyorum" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)