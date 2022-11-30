Petrol
85.78
1.82%
Euro
19.3358
0.46%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.056
0.81%
Borsa
4962
-0.01%
Bitcoin
319.911
2.06%
BTXN Coin
5.55
-2.28%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Adana'da gereksiz korna kullananlara ceza

    Adana'da gereksiz korna kullananlara ceza

    Adana'da trafik polislerinin yaptığı gereksiz korna uygulamasında, 55 toplu taşıma aracına toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı.

    Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi.

    Araçları kontrol eden ekipler, ses ve görüntü cihazlarının da yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etti.

    55 toplu ulaşım aracına ceza yazıldı

    DHA'nın haberine göre; aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 55 toplu taşıma aracı şoförüne, halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi.

    Adana'da kornaya basanlara ceza kesildi VİDEO

    Adana da gereksiz korna kullananlara ceza #1

    Adana da gereksiz korna kullananlara ceza #2

    Adana da gereksiz korna kullananlara ceza #3

    Adana da gereksiz korna kullananlara ceza #4


    Ev hanımları 'sabun paketleme işi' ile dolandırıldı
    3. Sayfa

    Ev hanımları 'sabun paketleme işi' ile dolandırıldı

    Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü
    Gündem

    Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir