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- Adana'da geyik böceği görüldü
Adana'da geyik böceği görüldü
Okul bahçesinde oturan vatandaşlar, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir geyik böceği buldu.
- AA
- 19.06.2020 - 09:29
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir okulun bahçesinde otururken, büyük bir geyik böceğine rastladı.
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BÖCEK GÖRÜLDÜ
Doğal yaşam alanı Toroslar ve Amanoslar olan geyik böceğinin, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunduğu öğrenildi.