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    Adana'da geyik böceği görüldü

    Okul bahçesinde oturan vatandaşlar, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir geyik böceği buldu.
    • AA
    • 19.06.2020 - 09:29
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    Adana'da geyik böceği görüldü

    Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir okulun bahçesinde otururken, büyük bir geyik böceğine rastladı.

    NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BÖCEK GÖRÜLDÜ

    Doğal yaşam alanı Toroslar ve Amanoslar olan geyik böceğinin, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunduğu öğrenildi.

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