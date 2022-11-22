Adana'da halde silahlı çatışma: 3 yaralı

Adana'da bulunan halde meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Saat 16.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, halde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Birbirlerine ateş açtılar

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla 3 kişi yaralandı.

Komisyoncuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 zanlı gözaltına alındı

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 zanlıyı gözaltına alırken, iki tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.