Adana’da hava sıcaklığı 45 dereceye yükseldi

Kentteki bazı termometreler sıcağın etkisiyle patlarken, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu hafta etkisini göstermesiyle birlikte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana’da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı kentte; vatandaşlar parklarda, ağaç gölgelerinde ve banklarda oturarak serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar ve gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzdü.

TERMOMETRE BOZULDU

Sıcaklığın etkisiyle merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda bulunan kentin simge termometre de patlayarak bozuldu.

'SERİNLEMEK İÇİN ÖLÜME KATLANIRIZ'

Serinlemek için sulama kanalına girdiğini söyleyen Sadullah Avcılar, “Bu sene başka bir sıcak var. Oruç ayında olması daha da zor. Burada buz gibi su var. Serinleyip, rahatlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz. Gözümüzün önünde boğulanlar oldu. Ama biz serinlemek için ölüme bile katlanabiliriz.” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle havuzların kapalı olduğunu belirten Yılmaz Betirgiç ise havuz yerine sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi.

“BİRDEN BİRE ARTTI”

Havaların ısınmasıyla birlikte evde bunaldığını kaydeden Işıl Var, Adana’da sıcak havaya alışık olduklarını ama bu sene bir anda ve erkenden havaların ısındığını söyledi.

Klimaya alışık olmayanlar için zor bir yaz mevsiminin geçeceğini belirten Var, “Sıcaklığın koronavirüs salgınına etkisinin olacağını sanmıyorum.” dedi.