Adana’da klimanın mucidi anıldı

Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana’da gölgede 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrılırken, olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor.
Ev ve iş yerlerindeki klimalar da, şu günlerde onların kurtarıcısı…
Klimanın mucidi anıldı
Bir grup Adanalı ise kurtarıcılarını 17 Temmuz 1902 yılında icat eden Amerikalı mucidi andı.
Mühendis Willis Haviland Carrier için Çukurova Bülent Angın Bulvarı’nda kaymaklı kadayıf dağıtıldı.
Dua ettiler
Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görüp, klimanın icadının 121’inci yılında ünlü mucide duaedenler, dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi.
"Allah razı olsun"
Klimanın icadının adeta bir mucize olduğunu söyleyen Mehmet Saygın, “Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Böyle bir icadı yaptığı için Allah kendisinden razı olsun. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık.” dedi.
Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti.