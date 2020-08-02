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- Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu
Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu
Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.
- DHA
- 02.08.2020 - 18:43
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken dengesini kaybederek, suya düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.