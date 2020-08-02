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    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu

    Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 18:43
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    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu

     

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken dengesini kaybederek, suya düştü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu #1

    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu #2

    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu #3

    Adana'da manzarayı seyrederken suya düşen adam boğuldu #4

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