Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait mısır silajı balyalarının bulunduğu bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana'da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı VİDEO

ÇOK SAYIDA EKİP YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alana ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.