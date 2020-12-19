Adana’nın Kozan ilçesinde 'Gülen Adam' olarak tanınan oto lastikçi Ali Tutar, kahkahasıyla çevresindeki herkesi güldürüyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendini ’Gülen Adam’ olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı.



Dostlarını, arkadaşlarını ve müşterilerini güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ali Tutar, “Herkes bizi sevip geldiği için çok mutlu oluyorum. Hep gülmeye geliyorlar. Gece gündüz çalışıyorum zaten. Gülmeyi hiçbir zaman unutmayacağız. İş olmayabiliyor iş yok diye ağlayacak halimiz yok.” dedi.

Adana'da müşteriler gülmek için yanına geliyor VİDEO

"BİRKAÇ KEZ ÇOK GÜLDÜĞÜM İÇİN TEPKİ ALDIM"

Tutar, “İçimden geliyor, sempatik oluyor. İnsanlar gülmek için yanıma geliyor. Günün 24 saati gülüyorum. Ben de anlamıyorum. 19 yıllık evliyim iki oğlum var. Onlar pek gülmez. Eşim dostum arkadaşım çevreme teşekkür ediyorum. İnsanlar gülmek için 24 saat yanıma gelirler. mutlu oluyorlar. Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar. Birkaç kez çok güldüğüm için tepki aldım. Adamın biri sinirlenmiş niye gülüyorsun dedi. Adama tamam kardeş gülmüyorum dedim saçını başını yoldu sonra tamam arkadaş ben baş edemedim dedi o da gülmeye başladı. Bir de yoldan geçen bayanı araç ıslatmıştı onda kendimi tutamadım güldüm. Bayan sinirlendi tabi. Sen de benim yerim olsan gülersin dedim. Özür diledim ama gülmeye devam ettim.” dedi.

"GÜLMEKTEN ÇENEM AĞRIYOR"

Haber izlemediğini ve gazete okumadığını kaydeden Ali Tutar “Acı ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Gülmekten çoğu zaman çenem ağrıyor. Sunucu Saba Tümer’le bir araya gelmedim ama onun aracının lastiğini değiştirmek için bir araya gelsek ortalık karışır. Neye güldüğümü bilmiyorum, içimden geliyor, elimde değil. Herkese deli derler bana akıllı diyorlar. Alıştılar bana deli diyemiyorlar. 40 yaşındayım güldüğünde kalp damarların açılır her şey yolunda gider. Üzüntülü adam kahrından ölür” dedi.

"POLİSLER BİLE DAYANAMADI"

Komşularının şikayet üzerine polis geldiğini de anlatan Tutar, "Polisler geldi gece saat 12’de. Neye gülüyorsun abi diyerek. Polislerle birlikte kahkahaya boğulduk. Böyle tebessüm ederek hayat geçiyor.” dedi.





