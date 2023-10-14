Adana'da okul basıp öğretmenleri dövdü: Kız kardeşinin okumasını istemedi Adana’da kız kardeşinin okumasını istemeyen şahıs okulu basıp öğretmenleri dövdü. Tutuklanan şahsın ifadesinde, 'Kız kardeşimin okumasını istemiyorum' dediği öğrenildi.

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İHA

Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda Berat Ziyanak, ismi öğrenilemeyen kız kardeşinin sınıfını basıp genç kızı sınıftan zorla çıkartmak istedi.

Okuldaki öğretmenlere saldırdı

Bunun üzerine okuldaki öğretmenler araya girdi ancak şahıs bu seferde öğretmenlere saldırdı.

O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tutuklandı: Kız kardeşimin okumasını istemedim

5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri Ziyanak'ı yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Ziyanak, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)