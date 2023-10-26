Adana'da okulda şiddet! Arkadaşının kolunu ısıran öğrencinin babası öğretmeni darbetti Adana'da okulda arkadaşını ısıran öğrenciyi uyaran öğretmen, veli tarafından okulda feci şekilde darbedildi. Öğretmen hastaneye kaldırılırken veli gözaltına alındı.

İHA

Okulda öğrenciler yaşanılan olay, veli ile öğretmen arasında şiddetli tartışma dönüştü..

Adana'da yaşanılan kavgada kan aktı.

Çukurova ilçesinde 25 Ekim günü meydana gelen olayda, Edebali İlkokulunda bir öğrenci, öğretmen G.S.’nin sınıfındaki öğrenciyi ısırarak yaraladı.

Bunun üzerine öğretmen çocuğu uyardı.

Veli öğretmeni darbetti

Bu durumu öğrenen çocuğun babası okula gelerek ders olduğu sırada güvenlik olmasına rağmen öğretmeni darbetti.

Öğretmen hastaneye kaldırıldı

Öğretmenlerin araya girmesi üzerine veli uzaklaştırılırken kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı. Veli M.A.K. gözaltına alındı.

Şüpheli veli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)