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    Adana'da paraşüt kazası: 1 yaralı

    Adana'da, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak boş araziye düşen Mehmet Hançer, yaralandı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 21:53
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    Adana'da paraşüt kazası: 1 yaralı

     

    Adana'da, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında yamaç paraşütü yapan Mehmet Hançer, bir süre havada süzüldükten sonra ters rüzgara kapıldı.

    DENGESİNİ KAYBEDİP BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

    Dengesini koruyamayan Hançer, metrelerce yükseklikten boş araziye düştü.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hançer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Hançer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Adana'da paraşüt kazası: 1 yaralı #1

    Adana'da paraşüt kazası: 1 yaralı #2

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