Adana'da pizzacıya giren hırsıza suçüstü
DHA

Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı..

Gece saatlerinde Adana'nın ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen pizza dükkanı işletmecisi, gece telefonundan iş yerinin güvenlik kamerasına baktığında içeride bir kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden devriye ekibi sevk edildi.

Dışarı çıkamadan yakalandı

İş yerinin kasasındaki 18 bin lirayı çalan şüpheli, dışarı çıkamadan yakaladı. İsminin H.M.K. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Havalandırmadan girdiği öğrenildi

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, şüphelinin, iş yerinin yaklaşık 6 metre yükseklikteki havalandırma penceresinden içeriye girdiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Pizzacıdan 18 bin lira çalan şüpheli, suçüstü yakalandı #2