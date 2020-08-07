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    Adana'da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 06:19
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    Adana'da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    Adana da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı #1

    SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

    Etkisiz hale getirilen 13 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı VİDEO


    Adana da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı #2

    Adana da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı #3

    Adana da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı #4

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