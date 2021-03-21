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    Adana'da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ'cü yakalandı

    Adana'da ByLock kullanıcısı olduğu ve polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu belirlenen Fatma D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 10:26
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    Adana'da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ'cü yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D.’nin, kentte olduğunu tespit etti.

    Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.’yi gözaltına aldı.

    ÖRGÜTLE BAĞLANTILARI

    Emniyete götürülen Fatma D.’nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

    Öte yandan Fatma D.’nin, polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Fatma D. tutuklandı.

    Adana da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ cü yakalandı #1

    Adana da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ cü yakalandı #2

    Adana da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ cü yakalandı #3

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