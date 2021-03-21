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Adana'da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ'cü yakalandı

Adana'da polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ'cü yakalandı

Adana'da ByLock kullanıcısı olduğu ve polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu belirlenen Fatma D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.