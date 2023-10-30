Adana'da yaşanılan olayda kan aktı..
Dün saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan Güzel, iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.
Çalışanı karnından bıçakladı
Hakan Güzel, kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırı anı ortaya çıktı
Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çalışanların, elinde bıçakla tehditler savuran Hakan Güzel'in restorandaki sandalyelerle uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Hakan Güzel'in bıçağı savurarak çalışanlara saldırdığı, Egemen S.’yi yaraladığı anlar yer aldı.
Tutuklandı
Adrese gelen ekiplere teslim edilen Güzel, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Egemen S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış