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Adana'da restoranda dehşet! 'Yemeğinizde bebek kanı var' diye bağırıp çalışanlara saldırdı

Adana'da restoranda dehşet! 'Yemeğinizde bebek kanı var' diye bağırıp çalışanlara saldırdı Adana'da bir fast food restoran zincirinin şubesine gidip, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağıran Hakan Güzel'in, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.’yi karnından bıçakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Şüpheli Hakan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.