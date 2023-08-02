Adana’da sadece bebek ve çocukların kabrinin bulunduğu mezarlık hüzünlendiriyor Çomak Dede Türbesi'nin bulunduğu mezarlıkta sadece bebekler ve çocukların defnedildiği öğrenildi. Ailelerin vefan eden bebeklerini, diğer çocuklarının sağlıklı olması için türbenin yanındaki mezarlıkta toprağa verdikleri belirtildi.

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İHA

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Mezarlıklar…

Yaşamın artık bittiğini gösteren, gerçeği kabullendiren, soğuk taşlarıyla tüyler ürperten, acının doruk noktası, vedanın adresi, gözyaşlarının dinmeyen durağı, yolculuğun devamı…

Daha birçok duygu durumun yaşandığı yerler.

Sadece bebek ve çocuklar yatıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde öyle bir mezarlık var ki; görenleri adeta kahrediyor.

Bu mezarlıkta sadece bebekler ve çocuklar yatıyor.

Çomak Dede Türbesi’nin etrafında bulunan mezarlığı öyle çok kimse bilmiyor.

Daha çok dua etmek için gittikleri türbe ziyaretinde öğreniyor.

Çomak Dede Türbesi

Ve söylenene göre burada tam 200 bebek ve çocuk kabri bulunuyor.

Çomak Dede Türbesi ile ilişkilendirilen bir de rivayetleri var bu mezarlığın…

Bölge sakinlerinden edebiyat öğretmeni Cemil Gök, o rivayeti şöyle anlatıyor:

"Evliya olarak yaşayan zatlardan biri"

Bu bölgede evliya olarak yaşayan zatlardan birisi. Efsaneye göre Çomak Dede ve kardeşi, ikisi de önemli bir evliya olarak kabul ediliyor. Çomak Dede, bu bölgede hayvan besleyen, günahtan uzak yaşayan, kardeşi de şehirde ayakkabıcılık yapan biri. Çomak Dede, kardeşini özlüyor ve yanına gitmek istiyor. Kardeşine ‘Şehirde dini yaşamak ve evliya olmak daha zor. Sen bunu başarmışsın, ben buralarda yapamam. Geri hayvanlarımın yanına gidiyorum’ diyen Çomak Dede, geri geliyor. Belli bir zaman geçtikten sonra burada vefat ediyor ve defnediliyor.

Tamamı 0-2 yaş arasında...

Çomak Dede Türbesi'nin hemen yakınında bulunan mezarlıkla ilgili de konuşan Gök, şöyle devam ediyor: