Adana’da sadece bebek ve çocukların kabrinin bulunduğu mezarlık hüzünlendiriyor

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Mezarlıklar…
Yaşamın artık bittiğini gösteren, gerçeği kabullendiren, soğuk taşlarıyla tüyler ürperten, acının doruk noktası, vedanın adresi, gözyaşlarının dinmeyen durağı, yolculuğun devamı…
Daha birçok duygu durumun yaşandığı yerler.
Sadece bebek ve çocuklar yatıyor
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde öyle bir mezarlık var ki; görenleri adeta kahrediyor.
Bu mezarlıkta sadece bebekler ve çocuklar yatıyor.
Çomak Dede Türbesi’nin etrafında bulunan mezarlığı öyle çok kimse bilmiyor.
Daha çok dua etmek için gittikleri türbe ziyaretinde öğreniyor.
Çomak Dede Türbesi
Ve söylenene göre burada tam 200 bebek ve çocuk kabri bulunuyor.
Çomak Dede Türbesi ile ilişkilendirilen bir de rivayetleri var bu mezarlığın…
Bölge sakinlerinden edebiyat öğretmeni Cemil Gök, o rivayeti şöyle anlatıyor:
"Evliya olarak yaşayan zatlardan biri"
Bu bölgede evliya olarak yaşayan zatlardan birisi. Efsaneye göre Çomak Dede ve kardeşi, ikisi de önemli bir evliya olarak kabul ediliyor. Çomak Dede, bu bölgede hayvan besleyen, günahtan uzak yaşayan, kardeşi de şehirde ayakkabıcılık yapan biri. Çomak Dede, kardeşini özlüyor ve yanına gitmek istiyor. Kardeşine ‘Şehirde dini yaşamak ve evliya olmak daha zor. Sen bunu başarmışsın, ben buralarda yapamam. Geri hayvanlarımın yanına gidiyorum’ diyen Çomak Dede, geri geliyor. Belli bir zaman geçtikten sonra burada vefat ediyor ve defnediliyor.
Tamamı 0-2 yaş arasında...
Çomak Dede Türbesi'nin hemen yakınında bulunan mezarlıkla ilgili de konuşan Gök, şöyle devam ediyor:
Halk arasında ikiz çocuğun biri öldüyse diğeri sağlıklı olsun diye, ilk çocuğu öldüyse ikinci çocuğu sağlıklı olsun diye, Çomak Dede’nin manevi şifasını, duasını alabilmek için yeni doğan, 10 günlük, 1 aylık olan vefat eden bebekler, buraya defnediliyor. Kozan’da çok az bilinen bir durum. Buraya defneden ailelerden aldığımız bilgiler de böyle enteresan. Asıl amaç, Çomak Dede’nin manevi şifasını, duasını alabilmek için bu bölgenin seçilmesi. Şu an burada tespitlerimize göre 200’e yakın bebek mezarı var. Tamamı 0-2 yaş arasında. Halkımız bu inanışına devam ederek defin yapıyorlar. Çomak Dede ile birlikte artık burası da bir ziyaret yeri haline geldi.