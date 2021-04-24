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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da bir ev ve depoda, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi.