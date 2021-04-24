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    Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

    Adana'da bir ev ve depoda, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi.
    • AA
    • 24.04.2021 - 10:36
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    Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir ev ve Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerdeki aramada, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması, 2 bin 100 anason kiti, 300 puro ve 98 cinsel ürün ele geçirildi.

    Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Adana da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı #1

    Adana'da sahte içki operasyonu VİDEO

    Adana da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı #2

    Adana da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı #3

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