Adana'da sancısı tutan kadın, polisin yardımı ile doğum yaptı

Adana'da sancısı tutan kadın, polisin yardımı ile doğum yaptı

Hastaneye giderken uygulama noktasında sancısı tutan kadına, bölgede görevli olan kadın polis yardım etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Aslan, 5'nci bebeğinin doğumu için eşi Cebrail Aslan ile hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Doğankent Polis Uygulama Noktası'na geldikleri sırada ise Hüsne Aslan’ın sancısı tuttu.

DOUĞUMU KADIN POLİS YAPTIRDI

Bunun üzerine baba, telaşla polislerin yanına gelerek eşinin sancısının tuttuğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Polisler de hemen ambulansa haber verdi.

Ancak kadının sancısı çok artınca noktada görevli Demet Çubukçu adlı polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına yardımcı oldu. Kadın polis, otomobilin içinde Hüsne Aslan’a doğum yaptırdı.

Adana'da sancısı tutan kadın, polisin yardımı ile doğum yaptı ViDEO

BEBEĞE POLİSİN ADI VERİLDİ

Daha sonra bebek ve anne, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aslan ailesi, dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet’in ismini verdi. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.