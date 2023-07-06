Adana’da SASA fabrikasında yangında 2 kişi yaralandı Adana’da SASA Polyester fabrikasının şantiye bölümünde bulunan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan SASA Polyester fabrikasında yangın çıktı.

Etrafı alevler sardı

Fabrikanın şantiye bölümünde işçilerin kaldığı yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının bir anda büyümesiyle etrafı alevler sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

“Yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü”

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etmeye başladı. Kentin birçok noktasında fabrikadan yükselen yangın dumanları görüldü.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında yangın güçlükle söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan 2 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.