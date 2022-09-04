Adana'da sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
- 04.09.2022 - 14:09
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 4 Eylül Pazar günü saat 10.00 itibarıyla başlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sona erdi.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik yapılan sınavda, benzer görüntüler yaşandı.
Kimi öğrenciler geç kalırken kimileri ise kimliklerini evlerinde unuttu.
Polis ekiplerinden yardım istedi
Bu kez görüntülerin adresi ise Adana...
Aladağ ilçesinde bursluluk sınavına giren ismi henüz öğrenilemeyen kız öğrenci, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.
Adana'da sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti VİDEO
Ekipler seferber oldu
Aladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de küçük kızın 10 dakika kalan sınava yetişmesi için seferber oldu.
Önce kimliği çıkartıldı
Öncelikle öğrencinin kimliğini Aladağ Nüfus Müdürlüğünden çıkartan ekipler, ardından öğrenciyi tekrar sınava yetiştirdi.
O anları ise kameralara yansıdı.