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Adana'da sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Adana'da sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Bursluluk sınavına girmek için yola çıkan kız öğrenci, yolda kimliğini unuttuğunu fark etti. Kısa süre bir zaman kala polis ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin kimliği çıkartıldı. O anlar kamerada.