Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.100
2.46%
BTXN Coin
37.00
0.54%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

    Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

    Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı.

    Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar parklara akın etti.

    EBEVEYNLER DİNLENDİ, ÇOCUKLAR OYNADI

    Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.

    Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

    “10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK”

    Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, “10 gün önce mont giyiyorduk ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık.” diye konuştu.

    Adana da termometreler 33 dereceyi gösterdi #1

    “VANTİLATÖR TAKIP ÇIKACAĞIZ DIŞARIYA”

    Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, “Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor.” dedi.

    Adana da termometreler 33 dereceyi gösterdi #2

    Adana da termometreler 33 dereceyi gösterdi #3

    Adana da termometreler 33 dereceyi gösterdi #4

    Adana da termometreler 33 dereceyi gösterdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü
    Gündem

    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

    Kayahan'nın vefatının üzerinden 7 yıl geçti
    Kültür Sanat

    Kayahan'nın vefatının üzerinden 7 yıl geçti

    Görüş Bildir