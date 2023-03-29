Adana'da tespit edilen 3 bini aşkın bina için yıkım kararı Adana'da depremlerin ardından yapılan incelemede şu ana kadar orta ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bin 821 bina yıkılacak.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu.

418 kişinin hayatını kaybettiği kentte çok katlı 11 binanın yıkıldığı merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bazı aileler, müstakil evlere taşındı.

Kent içi göçün yaşandığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde nüfus yoğunluğu artarken, depremin ardından ekipler de hasar tespitine yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Hasarlı binalar tespit edildi

Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bin 202 binanın 'ağır' ve 2 bin 619 binanın da 'orta hasarlı' olduğunu tespit etti.

3 bin 821 bina yıkılacak

Toplam 3 bin 821 ağır ve orta hasarlı binanın yıkılacağı kentte 17 bin 233 bina 'az hasarlı', 125 bin 646 bina da 'hasarsız' olarak kaydedildi.