İHA
Adana'da yılanlı şovları, naneli, sodalı, kekikli ayranı ve ilginç çiğ köfte sunumuyla bilinen Yılancı Osman, otogarı birbirine kattı..
Osman Aslan'ın otogarda bulunan ayran tezgahına zabıta tarafından el konuldu..
Bunun üzerine sinirlenen Yılancı Osman, ortalığı adeta birbirine kattı.
POLİS SAKİNLEŞTİRDİ
Polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu olayda Yılancı Osman, güçlükle sakinleştirilirken, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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