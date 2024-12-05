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Adana'da tezgahına el konulan Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı

Adana'da tezgahına el konulan Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı Agresif tavırları ve yılanlara olan sevgisiyle 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan, ayran tezgahına zabıta tarafından el konulunca çılgına döndü..