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    Adana'da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı

    Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ölen şahsın kardeşi, ağabeyinin elini tutup gözyaşı döktü.
    • 26.11.2022 - 00:05
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    Adana'da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı

    Adana merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Buldu’ya (56) çarptı.

    Ölen ağabeyinin elini uzun süre bırakamadı

    Kazada Mustafa Buldu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Buldu'nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.

    Adana'da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı - Video

    Adana da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı #1

    Üst geçidi kullanmadığı öğrenildi

    İHA'nın haberine göre sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Buldu’nun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Buldu'nun yolun karşısına geçerken 15 metre ilerideki üst geçidi kullanmadığı ortaya çıktı.

    Adana da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı #2

    Adana da trafik kazasında ölen ağabeyinin elini bırakmadı #3


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