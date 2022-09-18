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    Adana'da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı

    Ailesinin mezar taşına Türk bayrağı motifi işleten Soner Aslan, ziyarete gittiğinde motiflere zarar verildiğini gördü. Bunun üzerine mezarlığın üzerini dev Türk bayrağı ile örttü.
    • 18.09.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 15:59
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    Adana'da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Soner Aslan, annesi, babası ve ablasının mezar taşına Türk bayrağı motifi işletti.

    Geçtiğimiz günlerde mezarlığı ziyarete giden Aslan, gördükleri karşısına şaşkına döndü.

    Şahıslar bulunamadı

    Türk bayrağı motiflerinin parçalandığını gören Aslan, durumu mezarlıktaki görevlilere bildirdi.

    Güvenlik kameralarının da olayın yaşandığı mezarlığı görmemesi nedeniyle çirkin saldırının kimler tarafından yapıldığı öğrenilemedi.

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #1

    "Bayrak yerine mezara zarar verselerdi canım bu kadar yanmazdı"

    DHA'nın aktarımına göre; Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu ve bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirten Aslan, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #2

    Dev Türk bayrağı ile örttü

    Aslan, yaşanılan saldırının ardından aile kabristanının üzerini dev Türk bayrağıyla örttü.

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #3

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #4

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #5

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #6

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #7

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #8

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #9

    Adana da Türk bayrağı motifli mezar taşına çirkin saldırı #10


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