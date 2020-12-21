Adana'da uyuşturucu tacirlerine yapılan baskın anı

Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta gizlenmiş 587 gram esrar, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile ilçe devriye ekipleri, Denizli Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı aldı.

Adrese giden ekipler, evden bir kişinin kendilerine silah doğrultması üzerine havaya uyarı ateşi açtı.

Ekipler, daha sonra bulundukları evden bitişik evlerin damlarına geçerek kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar H.B. (20), K.B. (20), Ç,G. (20) ve M.Ç'nin (38) gösterdikleri 2 ev ve bir arsada arama yapıldı.

POMPALI TÜFEK VE ESRAR BULUNDU

Yapılan aramalarda evlerin birinde 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile arsadaki hurda kamyonetin motor bölümüne gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yapılan baskın ViDEO

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanan zanlılar, maske takıldıktan sonra emniyete götürüldü.

"ADANA DEMİRSPOR TARAFTARIYIZ"

Zanlılar esrardan haberleri olmadığını, pompalı tüfeklerin kendilerine ait olduğunu yanlarında tabanca da olmadığını öne sürdü.

Zanlılar polisten asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyleyip, “Adana Demirspor taraftarıyız maç olduğu zaman tüfekle ateş ediyoruz.” diyerek kendilerini savundu.





"ÇAY İÇMEYE GELDİK"

Damda yakalanan Mustafa Ç. ise 3 kişinin kendisini çay içmeye çağırdığını, damda çay içtiğini, uyuşturucu ya da tabanca bulundurmadığını belirterek, “Bir çay içemeye geldik başımıza gelenlere bak.” diyerek tepki gösterdi.



