Adana'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Adana'da otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

İHA

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yunus polis ekibine ait motosikletle çarpıştı.

Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polisleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumları ağır

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.