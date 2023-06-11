Adana'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İHA

merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yunus ekibine ait motosikletle çarpıştı.

Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polisleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Adana'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Durumları ağır

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.