Son 91 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan kentte asfaltta sucuklu yumurta pişiren esnaf, sıcağı test etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde termometreler öğlen saatinde 53 dereyi gösterdi.

Telefonların aşırı sıcak nedeniyle çalışmadığı ilçede esnaf olan Murat Mercan da sıcaklık testi için asfaltta sucuk pişirip, üstüne yumurta kırdı.

"GÜNEŞTE SUCUK EKMEK DENEDİK, OLUYOR"

Mercan, “Çukurova yanıyor. Biz de asfaltta sucuk ekmek yaptık. Asfaltta yumurta kırmışlardı biz de buna sucuk ekledik. Sucuğumuz pişiyor. Adana sıcak denilince güneşe ateş edilme algısı vardı. Güneşe ateş edecek arkadaşlar sıcaktan bunaldı, evden çıkamadı. Biz onların yerine yeni bir akım başlattık. Güneşte sucuk ekmek denedik, oluyor. Termometremiz yandı. 52 dereceden sonrası yandı.” dedi.

Adanalı esnaf asfaltta sucuklu yumurta pişirdi

YUMURTANIN TADINA BAKTI

Sucuklu yumurtayı tadan Mercan, "Piştiğini herkes görebilir. Burada kendinizi kapalı teneke içinde sürekli buharlaşıyor gibi hissediyorsunuz. Tarlada çalışan ocak başında çalışan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.