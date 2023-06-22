Adıyaman Sincik'te yapılan deprem konutlarının kuraları çekildi Adıyaman’ın Sincik ilçesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutları kura çekimiyle hak sahiplerini buldu.

İHA

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarıyor...

Elazığ Sivrice merkezli 6.5 büyüklüğündeki deprem de ağır hasar alan ve yıkılan konutların yerine yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi.

TOKİ tarafından yapılan 172 konuttan 159’unun kura çekimiyle sahipleri belirlendi.

159 dairenin sahibi belli oldu

Sincik Öğretmenevi'nde AFAD görevlileri ve noter huzurunda çekilen kuralarda ilçe merkezi Karaman Mahallesi yapımı tamamlanan ve 13 bloktan oluşan 172 konutta 159’u çekilen kuralar ile belirlenirken, bir blok kamuya tahsis edildi.

"Hayırlı uğurlu olmasının diliyorum inşallah"

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, şu ifadeleri kullandı:

Elazığ depremini atlattık, ondan sonra asrın felaketini atlattık. Bu felaketlerden sonra barınma konusunda mağdur olan insanlarımızın imdadına devletimiz yetişiyor. Bugün 172 konutun teslim törenini var.



Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Bu son depremde de meydana gelen afette yıkıma uğrayan evlerin hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum.

Vatandaşlar ise, konutların teslim edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

6 Şubat depremleri sonrası başlatılan 3 bin 34 konutun yapımı sürüyor

Öte yandan bölgede 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, TOKİ iş birliğinde Örenli bölgesinde 443 bin 600 metrekareli alana 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor.